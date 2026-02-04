Cultura

L’Italia di ieri e di oggi, a Favara si presenta il libro di Giovanni Floris “Asini che volano”

L'evento è in programma il 5 febbraio alle ore 16.30 al Castello Chiaramonte

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Favara si prepara ad accogliere un nuovo momento di confronto culturale nel segno della memoria e dell’attualità. Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 16.30, il Castello Chiaramonte farà da cornice alla presentazione di Asini che volano, l’ultimo libro del giornalista Giovanni Floris, iniziativa promossa dalla Fondazione Culturale Calogero Marrone. Nel suo volume, Floris attraversa l’Italia di ieri e di oggi, mettendo in relazione cinema, cronaca e costume, con uno sguardo critico e attento alla realtà contemporanea.

A guidare il dialogo sarà Gabriella Bruccoleri. Con l’autore interverranno Antonio Palumbo, presidente della Fondazione Marrone, Rosario Manganella, vice presidente, e Carmelo Castronovo in rappresentanza dell’ANPI di Favara, offrendo diversi punti di vista sul tema della memoria civile e dell’impegno culturale.La presentazione sarà arricchita da interventi musicali di Giuseppe Calabrese e da letture affidate a Gaetano Aronica, elementi che contribuiranno a rendere l’incontro un momento di condivisione tra parola scritta, musica e narrazione. Organizzata in collaborazione con Demea Eventi Culturali, l’iniziativa conferma l’impegno della Fondazione Marrone nella valorizzazione della cultura e nel rafforzare il ruolo del Castello Chiaramonte come spazio vivo di incontro, dialogo e partecipazione per la comunità favarese. L’evento, aperto alla cittadinanza, si inserisce nel percorso “Resistere ieri e oggi”, un ciclo di incontri che punta a stimolare una riflessione consapevole sui cambiamenti della società e sul ruolo dell’informazione.

