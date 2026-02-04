Cultura

Al Teatro Pirandello arriva Michele Zarrillo per celebrare i 30 anni di “L’elefante e la farfalla”

Nel tour il cantante ha annunciato la data del 3 maggio ad Agrigento

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

A trent’anni esatti dalla sua pubblicazione, Michele Zarrillo celebra una delle canzoni simbolo della sua carriera e della musica d’autore italiana. L’artista ha annunciato oggi il nuovo tour teatrale ”1996 – 2026 L’elefante e la farfalla” , che debutterà il prossimo 28 marzo al Teatro Comunale di Fondi (LT) per poi attraversare la penisola per tutto il 2026. Il progetto nasce per festeggiare l’omonimo brano, scritto con Vincenzo Incenzo e presentato al Festival di Sanremo nel 1996, diventato nel tempo un classico intergenerazionale. Ma il ritorno di Zarrillo sulle scene sarà anticipato da un’importante apparizione televisiva: il cantautore sarà infatti ospite alla 76ª edizione del Festival di Sanremo durante la serata delle cover. Zarrillo salirà sul palco dell’Ariston insieme a Sal Da Vinci per un duetto sulle note di ”Cinque Giorni”.

Dopo Fondi, il tour (ancora in aggiornamento) proseguirà: 11 aprile (Latina, Teatro Gabriele D’Annunzio); 3 maggio (Agrigento, Teatro Luigi Pirandello); 11 maggio (Milano, Teatro Lirico); 12 maggio (Ancona, Teatro delle Muse); 17 maggio (Pescara, Teatro Massimo); 19 maggio (Roma, Teatro Brancaccio); 22 maggio (Martina Franca, Teatro Nuovo); 23 maggio (Lecce, Teatro Politeama Greco); 24 maggio (Bitritto, PalaTour); 26 maggio (Firenze, Teatro Cartiere Carrara); 20 giugno (Palermo, Teatro di Verdura). 

