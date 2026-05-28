Favara

Favara ottiene il finanziamento per il consolidamento del costone di contrada Poggio

Soddisfazione dei consiglieri Mignemi, Nobile e Pitruzzella

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

“Un risultato importante per la sicurezza del territorio e per la tutela dei cittadini di Favara”. Così i consiglieri comunali Miriam Mignemi, Gerlando Nobile e Alessandro Pitruzzella commentano il finanziamento ottenuto per l’intervento di consolidamento del costone sito in contrada Poggio, finalizzato alla protezione delle aree edificate della città.

“Da tempo – dichiarano – il territorio attendeva risposte concrete su una criticità che riguarda la sicurezza di residenti e abitazioni. Oggi arriva finalmente un segnale importante grazie all’attenzione dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, che ha compreso le necessità del territorio contribuendo in maniera significativa al raggiungimento di questo obiettivo strategico per Favara. Il consolidamento del costone – aggiungono – rappresenta un intervento fondamentale non solo sotto il profilo della prevenzione del rischio idrogeologico, ma anche per garantire maggiore tranquillità alle famiglie che vivono nella zona interessata”.

“Continueremo a seguire con attenzione l’iter dell’opera – concludono, Mignemi, Nobile e Pitruzzella – affinché si possa arrivare rapidamente all’avvio dei lavori e alla definitiva messa in sicurezza dell’area”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Scoperto il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, sequestrati 200 milioni di euro 
Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 16enne indagato: “Coltello non era mio, l’ho preso per scherzo”
Agrigento

Il bambino caduto dal balcone ad Agrigento è stato dimesso ed è tornato a casa 
Apertura

Bruciata l’auto di un cuoco a Palma di Montechiaro, indagini 
di Gioacchino Schicchi

Dal “Sistema Agrigento” al posto da vicesindaco: Di Rosa mette in pausa la rivoluzione
banner italpress istituzionale banner italpress tv