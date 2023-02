Infiltrazioni di acqua all’Istituto “Sciascia”, interventi programmati e di prossima attuazione

In merito alle proteste di alcuni studenti dell’Istituto Tecnico “Sciascia” di Agrigento per infiltrazioni di acqua nella struttura di contrada Calcarelle il Libero Consorzio Comunale di Agrigento precisa che i tecnici dell’Ente hanno già effettuato diversi sopralluoghi all’interno della struttura. E’ già previsto, peraltro, un piano di interventi nello stesso istituto, nell’ambito del più ampio programma di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici di propria competenza. Questi interventi seguono un cronoprogramma preciso sulla base delle priorità individuate dallo staff tecnico. Non sono state riscontrate situazioni limite, in questo caso, e va aggiunto che la sede dello “Sciascia” è una delle migliori in assoluto della provincia.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nonostante le non congrue risorse finanziarie a disposizione, riserva la massima attenzione alla situazione degli istituti scolastici della provincia, curando sia la manutenzione con fondi di bilancio, sia la progettazione di nuove strutture, per le quali sono state utilizzate diverse linee di finanziamento