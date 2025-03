Ingerisce ovulo di cocaina, 17enne in ospedale in gravi condizioni 

Un diciassettenne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver ingerito un ovulo di cocaina dal peso di trenta grammi. Il minore, attualmente agli arresti domiciliari in un comunità dell’agrigentino per fatti di droga, ha accusato forti dolori addominali.

Immediata la chiamata al 118 del responsabile della comunità. Il personale sanitario lo ha prima accompagnato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per poi essere trasferito al San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere l’ovulo. Le sue condizioni sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. Al via le indagini della polizia per fare luce sulla vicenda.