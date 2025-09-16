“Insieme per la Palestina”, Arcidiocesi e Caritas di Agrigento lanciano raccolta fondi

Una colletta diocesana per le vittime innocenti della Palestina. È questa l’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Agrigento con Caritas diocesana, come segno concreto per il Giubileo della Speranza.

«“Insieme per la Palestina”, è la colletta diocesana – spiega il direttore di Caritas diocesana Agrigento, Valerio Landri – con cui invitiamo le comunità parrocchiali, gli istituti religiosi, gli Enti pubblici e privati, le Organizzazioni laiche e i privati cittadini a farsi prossimi alle vittime innocenti del genocidio palestinese. Una raccolta di fondi destinati a progetti di ricostruzione sociale e di supporto alle povertà emergenti resa possibile grazia alla collaborazione con Caritas Gerusalemme e Caritas Italiana».

Un primo report, con i risultati della Colletta diocesana, “Insieme per la Palestina”,verrà presentato in occasione della celebrazione del Giubileo della Carità, il 15 novembre. «Dopo l’intervento da remoto del card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme – spiega Landri –, sarà data visibilità alla risposta che le Comunità parrocchiali e la società civile avranno dato fino a quel momento». La Colletta si inserisce nel cammino del diocesano del Giubileo della Speranza e terminerà con la chiusura dell’anno giubilare diocesano. Alla destinazione delle somme raccolte sarà data piena visibilità tramite i canali social dell’Arcidiocesi e di Caritas Diocesana Agrigento.

Per contribuire alla Colletta straordinaria possono essere utilizzati i seguenti canali

c/c bancario di Banca Intesa S. PaoloIntestato a Arcidiocesi di Agrigento

IBAN: IT 69 Y 03069 09606 100000006841

Causale: Colletta straordinaria Insieme per la Palestina c/o Economato Diocesano, brevi manu Piazza Don Minzoni, 19 92100 Agrigento

c/c bancario di Banco di Credito Cooperativo Agrigentino

intestato a Fondazione Mondoaltro

IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459 Causale: Colletta straordinaria Insieme per la Palestina