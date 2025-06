Investita da un’auto davanti supermercato, morta in ospedale pensionata di Favara

Si è spenta all’ospedale San Giovanni di Dio Maria Cibella, la donna di Favara investita da un’auto nei giorni scorsi davanti un supermercato in via Capitano Callea. Le condizioni della pensionata di 78 anni, trasferita immediatamente in ospedale, erano apparse fin da subito critiche.

La donna aveva riportato un’emorragia cerebrale ed era stata intubata e ricoverata, in stato di coma, in terapia intensiva. Ieri sera è stata dichiarata la morte cerebrale e, seguendo i rigorosi protocolli previsti dalla normativa, è stato poi interrotto il supporto vitale.