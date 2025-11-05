Sicilia: primo ok Senato a incompatibilità assessore-deputato

Approvata in Commissione Affari costituzionali del Senato il disegno di legge recante modifiche all’art. 9 dello Statuto della Regione siciliana in materia di incompatibilita’ tra la carica di assessore regionale e l’ufficio di deputato regionale. Relatrice ufficiale del provvedimento e’ stata indicata la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo. Il provvedimento, dopo l’approvazione in I Commissione sara’ calendarizzato in Aula dal presidente del Senato per la discussione definitiva. Il disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Gasparri e Malan, introduce il principio di incompatibilita’ tra i due incarichi e la conseguente sospensione temporanea del deputato nominato assessore, prevedendo inoltre che una successiva legge regionale disciplini lo status giuridico ed economico dell’assessore regionale sospeso dall’ufficio di deputato. “E’ un intervento normativo atteso da tempo dice Ternullo che mira a rendere piu’ chiaro e coerente il rapporto tra funzioni legislative e funzioni di governo all’interno della Regione siciliana, in linea con i migliori principi di equilibrio istituzionale e di distinzione dei ruoli”