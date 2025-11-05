Palermo

Litiga con impiegato Rap e lo investe con la moto, indagini

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona.

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Un operatore della Rap, l’azienda comunale di igiene ambientale di Palermo, e’ stato aggredito nel Centro comunale di raccolta Pace. Un utente, giunto prima dell’orario di apertura previsto per le 6.30, ha preteso di conferire i propri rifiuti in modo irregolare. Invitato dall’addetto a rispettare le regole e a attendere l’apertura ufficiale, ha prima abbandonato i rifiuti davanti alla struttura e, dopo essere stato richiamato per il gesto, ha reagito investendo l’operatore con la propria moto all’ingresso del centro. Il dipendente Rap, trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia, ha riportato diversi ematomi e una prognosi di sette giorni. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona.

Il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, esprime la “massima solidarieta’ all’operatore coinvolto e condanna con fermezza ogni forma di aggressione, di violenza verbale e anche di minaccia contro il personale dell’azienda, impegnato quotidianamente a servizio della cittadinanza e nel rispetto delle regole”. Da quando e’ stata avviata la raccolta differenziata nel quartiere Montepellegrino, con la rimozione dei cassonetti, aggiunge Todaro, “si registrano frequenti episodi di utenti che, con atteggiamenti arroganti e minacciosi, pretendono di conferire rifiuti non conformi presso il Centro comunale di raccolta Pace. Questi comportamenti non sono solo inaccettabili, ma vanno contrastati con decisione”.

“Desideriamo esprimere la nostra solidarietà al dipendente e nel contempo la nostra ferma ed inequivocabile condanna per l’atto di violenza perpetrato all’operaio della Rap. Questo gesto di inciviltà e brutalità non danneggia solo un singolo individuo ma tutta la città. Il personale che opera nei Centri comunali di raccolta e su strada merita rispetto per il lavoro che svolge e non è accettabile minare la serenità di chi lavora quotidianamente”. Così il sindaco di PALERMO Roberto Lagalla e l’assessore comunale all’Ambiente Pietro Alongi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Litiga con impiegato Rap e lo investe con la moto, indagini
di Gioacchino Schicchi

Inchiesta Cuffaro, il “Signore degli Anelli” della Dc stoppato alle porte della campagna elettorale
Politica

Appalti pilotati, Cracolici: “Pratica clientelare è tratto distintivo Regione”
di Giuseppe Castaldo

L’omicidio dell’imprenditore Passafiume, condanna definitiva all’ergastolo per Filippo Sciara
Ultime Notizie

In casa con una pistola e cartucce pronte all’uso: arrestato
Agrigento

Sulla Ferrovia dei Templi circoleranno 10 treni storici per Agrigento2025