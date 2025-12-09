Agrigento

La banda musicale dei Carabinieri incanta il teatro Pirandello e omaggia la Capitale della Cultura 

Uno spettacolo, quello andato in scena ieri, che ha entusiasmato il numeroso pubblico che, per l’occasione, ha riempito interamente il teatro

Pubblicato 43 minuti fa
Da Irene Milisenda



La banda dell’Arma dei Carabinieri incanta il teatro Pirandello di Agrigento rendendo omaggio alla Capitale italiana della cultura. Uno spettacolo, quello andato in scena ieri, che ha entusiasmato il numeroso pubblico che, per l’occasione, ha riempito interamente il teatro.

Nel Foyer, inoltre, è stata allestita la mostra fotografica dal titolo “Virgo fidelis, l’Arma dei Carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento” e l’esposizione delle ceramiche realizzate dai Maestri Antonino Carlino e Antonio Salvatore Cascio di Sciacca.

La banda musicale dei Carabinieri incanta il teatro Pirandello e omaggia la Capitale della Cultura 
