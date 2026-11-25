Il prossimo venerdì 27 novembre 2026 alle ore 17,30 presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento – Via Atenea 1213 si darà inizio l’annuale Rassegna “Conversazioni a Girgenti” giunta alla sua quinta edizione. Per l’occasione si terrà la presentazione del romanzo La buttana del re (Kaos Editore) dell’autrice e drammaturga Beatrice Monroy. L’incontro vedrà la presenza dell’autrice per un dialogo aperto sui temi centrali del libro: il silenzio della comunità, il trauma femminile e la capacità della parola narrata di farsi strumento di riscatto. Protagonista del libro è Giusi, ottantacinquenne che trascorre le sue giornate seduta sul marciapiede all’ingresso della propria abitazione a Palermo. Attraverso una scrittura di spiccata matrice teatrale e un costante dialogo tra cronaca, elemento fantastico e memoria mitica, Beatrice Monroy restituisce voce e dignità a chi per decenni è stato condannato al silenzio.

Beatrice Monroy, scrittrice, drammaturga e autrice radiofonica, opera da anni nel campo della narrazione e del teatro sociale. Tra le sue opere figurano romanzi e saggi legati alla memoria storica, alla condizione femminile e all’identità culturale del Mezzogiorno.

Informazioni: Ingresso libero fino a esaurimento posti