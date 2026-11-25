“La buttana del re” di Beatrice Monroy al Centro culturale Pasolini di Agrigento
Venerdì 27 novembre 2026 alle ore 17,30 presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento
Il prossimo venerdì 27 novembre 2026 alle ore 17,30 presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento – Via Atenea 1213 si darà inizio l’annuale Rassegna “Conversazioni a Girgenti” giunta alla sua quinta edizione. Per l’occasione si terrà la presentazione del romanzo La buttana del re (Kaos Editore) dell’autrice e drammaturga Beatrice Monroy. L’incontro vedrà la presenza dell’autrice per un dialogo aperto sui temi centrali del libro: il silenzio della comunità, il trauma femminile e la capacità della parola narrata di farsi strumento di riscatto. Protagonista del libro è Giusi, ottantacinquenne che trascorre le sue giornate seduta sul marciapiede all’ingresso della propria abitazione a Palermo. Attraverso una scrittura di spiccata matrice teatrale e un costante dialogo tra cronaca, elemento fantastico e memoria mitica, Beatrice Monroy restituisce voce e dignità a chi per decenni è stato condannato al silenzio.
Beatrice Monroy, scrittrice, drammaturga e autrice radiofonica, opera da anni nel campo della narrazione e del teatro sociale. Tra le sue opere figurano romanzi e saggi legati alla memoria storica, alla condizione femminile e all’identità culturale del Mezzogiorno.
Informazioni: Ingresso libero fino a esaurimento posti