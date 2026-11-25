Un altro fondamentale passo avanti verso la realizzazione dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania. Per entrambi gli impianti, infatti, l’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale integrata con la valutazione di incidenza in merito ai piani di riutilizzo in sito delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti. I due decreti sono stati firmati dall’assessore Giusi Savarino. Prosegue così la conferenza di servizi all’interno del procedimento autorizzativo unico regionale (Paur), che potrà concludersi entro il prossimo dicembre, dopo avere acquisito gli ulteriori provvedimenti necessari. Subito dopo, il rup procederà alla fase successiva predisponendo e inviando a Invitalia tutti i documenti progettuali e approvativi. Sulla base di questi, infatti, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo avvierà e svolgerà le gare per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione dei due impianti.

“La valutazione di incidenza ambientale rilasciata dall’assessorato al Territorio – commenta il presidente della Regione, Renato Schifani – rappresenta un’ulteriore decisiva tappa di avvicinamento al nostro obiettivo. È la dimostrazione che stiamo lavorando con costanza e determinazione e che stiamo andando avanti senza alcuno stop nel cammino che abbiamo pianificato. Stiamo accelerando il più possibile sui tempi amministrativi, nel rispetto della legalità e della trasparenza, per chiudere definitivamente la stagione delle discariche e aprire un nuovo corso nella gestione dei rifiuti”. “Con i due decreti che ho firmato oggi – sottolinea l’assessore Giusi Savarino – ci avviciniamo sempre più al traguardo che il governo regionale si è prefissato: dire basta a un passato di discariche e zone grigie nella gestione dei rifiuti e avviare un futuro di innovazione, efficienza e modernità con due impianti tecnologicamente più avanzati ed ecocompatibili di altri di ultima generazione esistenti in Europa, come quello di Copenaghen o quello in via di realizzazione a Roma. Trasformeremo i rifiuti da costo a risorsa producendo energia e consentiremo ai siciliani di risparmiare 100 milioni l’anno sui costi di smaltimento”.