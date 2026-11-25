Si è avvicinato repentinamente all’auto di una trentaduenne, in quel momento ferma in una stazione di servizio in compagnia di un’amica, ha aperto lo sportello e le ha intimato di consegnare il portafogli. La prontezza della donna, che ha accelerato nonostante avesse la portiera aperta, ha scongiurato un tentativo di rapina. È accaduto a Sciacca, in via Pompei.

Secondo quanto ricostruito, il bandito si sarebbe affiancato all’auto della ragazza. Una volta sceso le ha aperto lo sportello e l’ha minacciata nel tentativo di prendere il borsello. La donna, con sangue freddo, ha accelerato e si è dileguata per poi recarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma per dare un volto al malvivente.