Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che, negli scorsi giorni, ha danneggiato il furgone di proprietà di Giuseppe De Rubeis, idraulico empedoclino, tornato in libertà di recente dopo aver scontato una condanna per omicidio. Nella zona in cui è avvenuto il rogo, secondo quanto emerso, sarebbero stati trovati elementi utili a sostegno della ipotesi dolosa: un accendino e tracce di liquido infiammabile.

Tutto è stato posto sotto sequestro dai poliziotti della Squadra mobile e dai colleghi del commissariato Frontiera. Il materiale sarà analizzato dalla Scientifica. Un ulteriore elemento è rappresentato dalla presenza di telecamere. Il sistema di videosorveglianza avrebbe immortalato la scena dell’incendio. Un aiuto, dunque, potrebbe proprio arrivare dai quei frame che al momento sono al vaglio degli investigatori. Giuseppe De Rubeis è tornato in libertà di recente dopo aver scontato una condanna a 13 anni di reclusione per l’omicidio di Giuseppe Adorno avvenuto nel 2009.