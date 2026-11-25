All’ingresso della Valle dei Templi è stata collocata una targa dedicata alle donne agrigentine vittime di violenza. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Agrigento insieme al Parco archeologico, nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La lastra è stata scoperta ai piedi di un albero di ulivo, scelto come elemento della memoria. Sul manufatto è riportato il messaggio: “Radici di memoria, rami di libertà. Che questo albero custodisca il silenzio di chi non c’è più e dia voce al nostro impegno per un mondo senza violenza”.

Accanto all’albero sono stati collocati anche lembi di tela con i nomi delle donne agrigentine uccise da uomini che dicevano di amarle. Tra i nomi ricordati figurano Patrizia Russo, Antonella Alfano e la giovane Alice Schembri. I nomi sono stati ricamati con filo rosso dalle detenute del carcere di Torino. Il gesto ha accompagnato la posa della targa e ha contribuito a trasformare l’area ai piedi dell’ulivo in un luogo dedicato al ricordo delle vittime e alla condanna della violenza di genere.

La cerimonia ha unito dunque il Comune, il Parco archeologico e le autrici dei ricami in un momento di commemorazione rivolto alla comunità agrigentina. La targa e l’albero intendono mantenere visibili le storie delle donne ricordate e richiamare l’impegno contro ogni forma di violenza.