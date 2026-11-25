Favara ricorda Salvatore Vetro, l’8 dicembre torna in Piazza Cavour il “Taglio Solidale”
L'evento nasce per onorare la memoria di Salvatore Vetro, il giovane favarese tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale, trasformando il dolore della perdita in un gesto concreto di altruismo
Torna per la sua terza edizione il “Taglio Solidale in memoria di Salvatore Vetro”, l’iniziativa benefica che unisce solidarietà, comunità e ricordo nel cuore della città. L’appuntamento è fissato per martedì 8 dicembre, a partire dalle ore 09:00, presso Piazza Cavour a Favara. L’evento nasce per onorare la memoria di Salvatore Vetro, il giovane favarese tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale, trasformando il dolore della perdita in un gesto concreto di altruismo e vicinanza verso il prossimo. Anche quest’anno, barbieri e parrucchieri metteranno a disposizione la propria professionalità per offrire tagli solidali a tutti i cittadini che vorranno partecipare e contribuire alla causa.
L’intero ricavato della giornata sarà interamente devoluto a tre importanti realtà associative impegnate sul territorio e nel sociale: Punto elenco Betania Punto elenco AIFVS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada A.P.S. (sede di Agrigento), realtà simbolicamente legata alla storia di Salvatore e attiva nella prevenzione e nel supporto alle famiglie colpite da lutti stradali Punto elenco Comunità Cristiani nel Mondo L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Favara, è aperta non solo a tutta la cittadinanza, ma anche a nuovi professionisti del settore: gli organizzatori invitano infatti tutti i barbieri e i parrucchieri che desiderano aderire e offrire il proprio contributo alla 3ª edizione a contattare direttamente l’organizzazione. Un’occasione per stringersi attorno alla famiglia e agli amici di Salvatore, ricordando il suo sorriso attraverso la forza della solidarietà condivisa.
Dettagli dell’evento: Punto elenco Cosa: 3ª Edizione “Taglio Solidale” – In memoria di Salvatore Vetro Punto elenco Quando: 8 Dicembre, dalle ore 09:00 Punto elenco Dove: Piazza Cavour, Favara (AG) Punto elenco Beneficiari: Betania, AIFVS Agrigento, Comunità Cristiani nel Mondo