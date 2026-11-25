Torna per la sua terza edizione il “Taglio Solidale in memoria di Salvatore Vetro”, l’iniziativa benefica che unisce solidarietà, comunità e ricordo nel cuore della città. L’appuntamento è fissato per martedì 8 dicembre, a partire dalle ore 09:00, presso Piazza Cavour a Favara. L’evento nasce per onorare la memoria di Salvatore Vetro, il giovane favarese tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale, trasformando il dolore della perdita in un gesto concreto di altruismo e vicinanza verso il prossimo. Anche quest’anno, barbieri e parrucchieri metteranno a disposizione la propria professionalità per offrire tagli solidali a tutti i cittadini che vorranno partecipare e contribuire alla causa.

L’intero ricavato della giornata sarà interamente devoluto a tre importanti realtà associative impegnate sul territorio e nel sociale: Punto elenco Betania Punto elenco AIFVS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada A.P.S. (sede di Agrigento), realtà simbolicamente legata alla storia di Salvatore e attiva nella prevenzione e nel supporto alle famiglie colpite da lutti stradali Punto elenco Comunità Cristiani nel Mondo L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Favara, è aperta non solo a tutta la cittadinanza, ma anche a nuovi professionisti del settore: gli organizzatori invitano infatti tutti i barbieri e i parrucchieri che desiderano aderire e offrire il proprio contributo alla 3ª edizione a contattare direttamente l’organizzazione. Un’occasione per stringersi attorno alla famiglia e agli amici di Salvatore, ricordando il suo sorriso attraverso la forza della solidarietà condivisa.

Dettagli dell’evento: Punto elenco Cosa: 3ª Edizione “Taglio Solidale” – In memoria di Salvatore Vetro Punto elenco Quando: 8 Dicembre, dalle ore 09:00 Punto elenco Dove: Piazza Cavour, Favara (AG) Punto elenco Beneficiari: Betania, AIFVS Agrigento, Comunità Cristiani nel Mondo