Sabato 28 novembre alle ore 19, nel complesso monumentale di Santo Spirito ad Agrigento, si terrà il concerto “Voci e suoni del classicismo”, organizzato dall’associazione Filarmonica Santa Cecilia per celebrare il 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L’ingresso è libero. L’appuntamento, promosso dall’associazione Filarmonica Santa Cecilia con la Sicily Orchestra e InChorus e con il patrocinio del Comune di Agrigento, propone un percorso attraverso diverse fasi della produzione musicale del compositore austriaco, dai primi lavori della giovinezza fino alle opere della maturità.

Il programma prevede l’esibizione del coro dell’associazione Filarmonica Santa Cecilia e del quintetto d’archi della Sicily Orchestra. Parteciperanno inoltre il soprano Alida Capobianco e Daysi Chianetta all’organo. La direzione musicale sarà affidata a Emanuele Di Bella. La serata sarà anche l’occasione per il debutto dei Piccoli Cantori di Santa Cecilia di Agrigento, formazione costituita di recente e diretta da Laura Gallo. I giovani cantori eseguiranno due brani di Mozart dedicati alla pace e alla concordia tra i popoli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’ascolto e alla comprensione del linguaggio compositivo mozartiano, evidenziando la straordinaria evoluzione di un autore capace di creare capolavori già in giovane età e destinato a lasciare un segno indelebile nella storia della musica occidentale.