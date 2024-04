La Camera di commercio di Agrigento aderisce alla Giornata Nazionale del Made in Italy

La Camera di commercio di Agrigento,con la sua azienda speciale Pro.Ges, partecipa all’incontro “Proprietà intellettuale e Made in”, che si tiene online il 15 aprile dalle 9.30 alle 12.30, in occasione della Giornata del Made in Italy, per discutere su come potenziare le norme contro la contraffazione e investire nelle filiere dei settori strategici con la creazione del Fondo Nazionale del Made in Italy.

L’evento è ricompreso nella strategia più complessiva, avviata l’11 gennaio scorso, data in cui sono entrate in vigore le disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy, tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali.

Disposizioni che introducono iniziative come l’istituzione del liceo del “Made in Italy” e della Giornata nazionale, che si celebra nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci (avvenuta il 15 aprile 1452).

“La strategia – sottolinea il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – ha come obiettivi principali il riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario, la responsabilizzazione dell’opinione pubblica per promuovere la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani e la sensibilizzazione dei giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenze delle nostre manifatture”