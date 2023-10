La Commissione Bilancio dice si all’aeroporto di Agrigento, soddisfatti Pisano e Carmina

“Oggi abbiamo scritto un pezzo di storia. L’emendamento che prevede la realizzazione dell’aeroporto ad Agrigento, di cui io e l’on. Saverio Romano siamo primi firmatari, ha ottenuto il si della Commissione Bilancio.L’emendamento, dunque, sarà inserito nel DL Mezzogiorno che verrà votato dalla Camera dei deputati entro la fine del mese.Abbiamo centrato un obiettivo di portata storica, un obiettivo, da molti considerato utopistico, raggiunto con tanto lavoro, caparbietà e determinazione, credendoci sempre e non cedendo ai momenti di difficoltà.” Questo il commento del deputato nazionale Calogero Pisano dopo che la commissione bilancio ha approvato l’emendamento sulla realizzazione dell’aeroporto ad Agrigento. “Voglio ringraziare, in primis, l’on. Saverio Romano, mio compagno di gruppo parlamentare e mio amico, per la sua collaborazione ed il suo determinante contributo per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo.Ringrazio anche tutti i deputati siciliani che hanno voluto, con senso di responsabilità, accogliere il mio appello e sostenere la mia iniziativa sottoscrivendo la mia proposta emendativa. Avanti tutta, per il bene della mia terra,” ha concluso Pisano.

Fanno eco anche le parole della deputata del M5S Ida Carmina che in una nota afferma: “E’ un passo enorme che mette una netta accelerazione alle procedure per la realizzazione dell’aeroporto. Infatti dopo l’approvazione del Decreto Sud, è previsto uno step temporale preciso in maniera che l’area Centro Sud Meridionale, comprendente la Provincia di Agrigento, d’intesa con la regione siciliana, entro i 120 giorni dall’entrata della presente disposizione di legge, può presentare al Ministero delle Infrastrutture, un progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi necessari per la realizzazione dell’aeroporto, corredato dall’analisi costi-benefici, ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità finanziaria dell’opera e delle infrastrutture ad esso collegato. Le Amministrazione interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Andranno fatti ulteriori passi, la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, verrà riconosciuta in una Legge dello Stato Italiano. Certamente andranno fatti ulteriori passaggi ma chi ben comincia è alla metà dell’opera e noi siamo determinati.“