Apertura

Bruciati pneumatici e bombolette di gas davanti casa di un imprenditore, indagini 

Nel “mirino” un imprenditore cinquantacinquenne di Grotte. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Canicattì

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Due pneumatici e altrettante bombolette di gas per campeggio sono state incendiate davanti l’abitazione di un imprenditore cinquantacinquenne. È successo nella periferia di Grotte, nell’agrigentino. Ignoti malviventi sono entrati in azione di notte, posizionando il materiale a pochi passi dalla porta d’ingresso. Poi le fiamme.

L’imprenditore, per sua fortuna, si è accorto in tempo del rogo e con mezzi di fortuna ha evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Non è chiaro il motivo del gesto che comunque sembrerebbe avere le caratteristiche di una intimidazione. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Cattolica Eraclea

Strade provinciali, al via lavori di manutenzione tra Montallegro e Cattolica Eraclea
Canicattì

Minaccia i genitori per avere i soldi, arrestato 36enne di Canicattì 
Lampedusa

Trasforma terreno in cimitero di auto vecchie, denunciato 
PRIMO PIANO

Intimidazione al sindaco di Ravanusa, disposta vigilanza per Salvatore Pitrola 
Caltanissetta

Rapina, estorsione e lesioni personali: tre arresti 
Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, 47enne in ospedale dopo essere stato picchiato dall’ex fidanzato della figlia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv