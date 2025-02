La DMO Valle dei Templi alla Bit di Milano: promozione turistica per 48 comuni

La DMO Distretto Turistico Valle dei Templi anche quest’anno ha scelto di essere presente protagonista alla BIT di Milano, in pieno svolgimento da stamattina fino all’11 febbraio. La Borsa Internazionale del Turismo è appuntamento strategico per rafforzare la promozione del territorio e presentare le nuove iniziative di valorizzazione turistica.

All’interno dello stand della Regione Siciliana (PAD. 11 – hall A59-A69-E60-E70), il Distretto ha portato all’attenzione dei visitatori, degli operatori e dei giornalisti un’offerta turistica sempre più strutturata, ricca di itinerari che coniugano cultura, natura ed enogastronomia.

Uno dei momenti clou è stato il talk “Un anno straordinario per la Costa del Mito”, che, nell’anfiteatro dello stand Sicilia, ha visto la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti istituzionali per raccontare i successi e le prospettive di un’area che sta conquistando un ruolo di primo piano nel panorama turistico nazionale e internazionale.

Il talk è stato presentato dalla giornalista Stefania Renda. Sono intervenuti il sindaco di Agrigento e presidente della DMO, Francesco Miccichè, l’amministratore delegato, Fabrizio La Gaipa, l’assessore comunale Costantino Ciulla, il coordinatore del Mandorlo in Fiore e assessore comunale Carmelo Cantone, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, Milko Cinà, presidente dell’Unione dei Comuni delle aree interne e sindaco di Bivona, Salvatore Sanzeri, presidente del Gal Sicani, Debora Ciaccio, assessore alla Cultura di Santa Margherita del Belice, Achille Contino, dirigente del Libero Consorzio di Agrigento e, in qualità di esperti, diversi produttori dell’area che si distinguono per qualità e innovazione nei rispettivi settori.

Tra i momenti più apprezzati della conferenza è stato l’intervento del maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, ospite d’eccezione per raccontare il progetto del dolce “Il Trionfo di Gola del Gattopardo”, ispirato alla sontuosità gastronomica descritta nel celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Fiasconaro era presente in quanto partner della DMO Distretto Turistico che co-organizzerà con il Comune di Favara la Sagra dell’Agnello Pasquale.

In fiera, presso il proprio desk, la DMO presenta le meraviglie della Costa del Mito e le esperienze dei Monti Sicani, gli eventi del 2025, come la festa del Mandorlo in Fiore, patrimonio immateriale che celebra la tradizione e la multiculturalità, e Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, con il suo programma di eventi e progetti culturali. Spazio è dato anche alla valorizzazione delle Vie del Cibo della Lunga Vita, un itinerario che intreccia gastronomia, benessere e tradizioni locali, promuovendo la dieta mediterranea come elemento identitario e attrattivo.

Spazio anche alle qualità dell’Agnello Pasquale di Favara, alla particolarità del pomodoro di Montallegro, e a prodotti della pasticceria e dell’enogastronomia.Centralità anche ad eventi ricorrenti e di portata nazionale come il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il Gattopardo d’Oro.

La Fiera rappresenta anche l’occasione per rafforzare il network tra i territori: grazie alla recente adesione di nuovi comuni come Siculiana e Santa Margherita di Belice, l’area della DMO si amplia ulteriormente fino a 48 Comuni, confermando il valore della cooperazione tra destinazioni per una promozione efficace e sostenibile. Alla BIT di Milano, il Distretto presenta, dunque, le strategie di marketing territoriale messe in atto per consolidare il brand di una destinazione d’eccellenza: non più solo Agrigento col suo grande attrattore, la Valle dei Templi, ma l’intera Costa del Mito, 150 chilometri da Selinunte e Gela, e un itinerario dal mare fino al cuore dei Monti Sicani.