La galleria Spinasanta chiude per un giorno per lavori e rilievi

Martedì 22 e mercoledì 23 aprile, nella fascia oraria tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, dal km 145,800 al km 147, in corrispondenza del fornice destro della galleria Spinasanta (Canna direzione AGRIGENTO). Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che i lavori si rendono necessari per condurre, in sicurezza, dei rilievi all’interno della galleria. Durante le ore di chiusura, l’utenza potrà avvalersi di percorsi alternativi debitamente segnalati sul posto, aggiunge la nota Anas.