La ”Grande Sud Orchestra” incanta il Teatro Pirandello di Agrigento tra tarantelle e pizziche

Suoni e melodie tipiche della tradizione meridionale: da quella partenopea a quella siciliana passando per la pizzica pugliese utilizzando strumenti come mandolino, mandola e chitarra che si miscelano con il friscalettu, la fisarmonica, le tammorre e i tamburi. E’ stato un successo di pubblico ieri sera al Teatro Pirandello di Agrigento per lo spettacolo presentato dalla “Grande Sud Orchestra”.

Una serata magica con l’esilarante voce napoletana di Cristina Mazzacaro in coppia con Peppe Sciortino, Alexandra Di Maida e Vanessa Capraro .

“Il progetto nasce dall’idea di realizzare un percorso musicale ed anche culturale per abbracciare l’intera area del Sud Italia”, dichiara Giovanni Di Maida che ha messo su questo bel gruppo di musicisti insieme a Lello Casesa, e composta tra gli altri da Mario Vasile, Rino Boccadoro, Elia Pontillo, Nino Casesa, Giuseppe Sirena e Mimmo Pontillo che cura la Direzione Musicale.

L’iniziativa organizzata dal Comune di Agrigento unitamente alla Fondazione Teatro Pirandello è stata inserita all’interno degli eventi di “Destinazione Agrigento Natale 2022”.