



Momenti di panico questo pomeriggio in via Garibaldi, a pochi passi dalla sede del Comune di Agrigento. Alcuni passanti hanno segnalato un forte odore di gas facendo scattare i controlli. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e i vigili del fuoco che, in effetti, hanno riscontrato la fuga di gas provocata dalla rottura di una tubazione.

Alcune famiglie che risiedono nello stabile interessato dalla perdita sono state evacuate in via precauzionale per permettere l’intervento. I vigili del fuoco hanno chiuso il gas e messo in sicurezza la zona. La strada è attualmente chiusa alle auto per i lavori alla rete idrica e attraversabile soltanto dai pedoni.