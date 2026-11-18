Il Dott. Mario Nunzio Anastasio, Segretario generale del Comune di Agrigento, ha ricevuto l’incarico di Segretario generale dalla Provincia di Isernia e ha deciso di accettarlo. Si chiude così la sua esperienza alla guida della segreteria generale di Palazzo dei Giganti. “Lascio Agrigento con sentimenti contrastanti” dichiara il Dott. Anastasio. “Questa città mi ha accolto con una generosità che non dimenticherò. Ho trovato una comunità bellissima e complessa che sa sorprendere ogni giorno. Ho avuto il privilegio di lavorare accanto a un’amministrazione che affronta con serietà e coraggio una situazione tutt’altro che semplice. Al Sindaco Michele Sodano, alla Giunta e a tutta la squadra va il mio sincero apprezzamento per l’impegno quotidiano e per la volontà di affrontare i problemi senza scorciatoie.”

Il Segretario non nasconde le difficoltà incontrate all’interno dell’ente. “Sarei poco onesto se non dicessi con chiarezza quello che ho trovato” prosegue il Dott. Anastasio. “Il Comune di Agrigento porta con sé problemi enormi, accumulati in tanti anni, che nessuna amministrazione può risolvere in pochi mesi. Ci vorrà tempo, forse anni, per portare l’ente alla normalità che i cittadini meritano. La direzione intrapresa però è quella giusta e il lavoro che si sta facendo oggi darà i suoi frutti anche quando non sarà subito visibile.” Il Dott. Anastasio rivolge infine un ringraziamento ai dirigenti e ai dipendenti comunali, “che spesso lavorano in condizioni difficili con un senso del dovere che merita rispetto”, e alla città. “Grazie ad Agrigento, alla sua gente e alla sua bellezza. Porterò con me questa esperienza e il ricordo di una comunità che ha tutte le energie per rialzarsi.”