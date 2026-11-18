In molti hanno chiesto di essere giudicati con l’abbreviato, compresi quasi tutti gli agrigentini coinvolti, altre posizioni invece sono state momentaneamente stralciate in attesa della scelta del rito. Entra nel vivo l’udienza preliminare, che si sta celebrando davanti il giudice del tribunale di Palermo Davide Pavesi, a carico di 79 persone coinvolte in una maxi inchiesta che ipotizza un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che da Falsomiele riusciva a smerciare droga in gran parte della Sicilia, compresa la provincia di Agrigento. Per tutti il pm della Direzione distrettuale antimafia Luisa Bettiol ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio. Il gruppo si sarebbe occupato di una vera e propria piazza di spaccio – movimentando considerevoli quantitativi di cocaina ed eroina – in grado di rifornire anche la provincia di Agrigento e, in particolare, Canicattì, Licata e Casteltermini. Nella lista degli imputati, infatti, compaiono 7 agrigentini. Tutti sono accusati di detenzione ai fini di spaccio per aver acquistato cocaina, eroina e hashish con lo scopo di rivenderli a terzi. Si tratta di Mustapha Fakran, 46 anni, marocchino residente a Licata (difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo); Gianluca Cimino, 48 anni, di Canicattì (difeso dall’avvocato Vito Cangemi); Francesco Semprevivo, 54 anni, di Licata (difeso dall’avvocato Francesco Lumia); Giuseppe Devotella, 47 anni, di Casteltermini (difeso dall’avvocato Antonino Gaziano); Calogero Lo Cicero, 38 anni, di Casteltermini (difeso dall’avvocato Antonino Gaziano); Vincenzo Leonardo Sciampagna, 30 anni, di Casteltermini (difeso dall’avvocato Antonino Retaggio); Giovanni Cusumano, 42 anni, di Naro (difeso dall’avvocato Vito Cangemi). Si torna in aula il 14 dicembre.

LE ACCUSE

A Gianluca Cimino, di Canicattì, vengono contestate alcune ipotesi di detenzione di droga, in un caso in concorso con Giovanni Cusumano, originario di Naro. Insieme, nel novembre 2021, avrebbero acquistato almeno 15 grammi di eroinaper poi rivenderla. Al solo Cimino, inoltre, è contestato di aver comprato altri 50 grammi di eroina. Francesco Semprevivo è accusato di aver acquistato e trasportato a Licata almeno 11 grammi di eroina. Al marocchino Mustapha Fakran, inteso “il turco”, da anni residente a Licata, sono contestati una decina di episodi per aver acquistato oltre 60 grammi di cocaina. Per Devotella, Lo Cicero e Sciampagna – tutti di Casteltermini – l’accusa è quella di aver comprato una partita di 321 grammi di cocaina nel dicembre 2020. Sciampagna, che in quell’occasione aveva il compito di trasportare la droga, venne arrestato in flagranza di reato il 16 dicembre 2020. A quest’ultimo viene contestato anche l’acquisto di un chilogrammo di hashish poi trasportato a Casteltermini il 30 novembre 2020.

GLI IMPUTATI

Giuseppe Caruso, 37 anni, di Palermo; Sergio Sangiorgio, 40 anni, di Palermo; Antonino La Mattina, 35 anni, di Palermo; Emanuele Lo Nardo, 32 anni, di Palermo; Giuseppe Lo Muto, 32 anni, di Palermo; Roberto Gritto, 31 anni, di Palermo; Giovanni Catanzaro, 61 anni, di Palermo; Paolo Sampino, 65 anni, di Palermo; Cristina Marcenò, 35 anni, di Palermo; Andrea Caruso, 64 anni, di Palermo; Davide Sangiorgio, 38 anni, di Palermo; Antonia Di Cofano, 48 anni, di Palermo; Antonino Scalia, 54 anni, di Palermo; Vincenzo Sunseri, 26 anni, di Palermo; Alessandro Rizzuto, 35 anni, di Palermo; Karim Arouna, 45 anni, del Ghana; Angelo Guercio, 23 anni, di Palermo; Massimo Ferrazzano, 47 anni, di Palermo; Salvatore Vinchiaturo, 33 anni, di Palermo; Salvatore Binario, 42 anni, di Palermo; Giovanni Priolo, 41 anni, di Palermo; Vincenzo Cocuzza, 45 anni, di Palermo; Rocco Marsalone, 24 anni, di Palermo; Giuseppe Binario, 39 anni, di Palermo; Maurizio Monastero, 47 anni, di Galliate; Mustapha Fakran, 45 anni, marocchino residente a Licata; Francesco Messina, 55 anni, di Castelvetrano; Pietro Messina, 53 anni, di Castelvetrano; Andrea La Mattina, 24 anni, di Palermo; Lina Lo Verso, 57 anni, di Palermo; Rocco Scalia, 28 anni, di Palermo; Arcangelo Traina, 36 anni, di Palermo; Giovanni Vinciguerra, 39 anni, di Caltanissetta; Daniele Lombardo, 45 anni, di Caltanissetta; Giovanni Giuseppe Caronna, 61 anni, di Bisacquino; Gianluca Cimino, 47 anni, di Canicattì; Giovanni Priolo, 43 anni, di Palermo; Giovanni Desio, 43 anni, di Palermo; Francesco Semprevivo, 53 anni, di Licata; Giuseppe Devotella, 46 anni, di Casteltermini; Calogero Lo Cicero, 37 anni, di Casteltermini; Vincenzo Leonardo Sciampagna, 29 anni, di Casteltermini; Marco Ganga, 37 anni, di Partanna; Aristide Salerno, 47 anni, di San Cataldo; Gaspare Spallino, 31 anni, di Palazzo Adriano; Giuseppe Cangemi, 45 anni, di Salemi; Antonino Cangemi, 23 anni, di Salemi; Vincenza Di Pasquale, 46 anni, di Santa Ninfa; Lucia Sandy Minardi, 23 anni, di Palermo; Pietro Capizzi, 42 anni, di Palermo; Jordy Minore, 38 anni, di Salemi; Vincenzo Accardi, 42 anni, di Salemi; Vincenzo Fiorentino, 55 anni, di Palermo; Ciro Di Miceli, 59 anni, di Palermo; Valerio Calderone, 43 anni, di Palermo; Bruno Calderone, 43 anni, di Palermo; Lorenzo Pizzo, 51 anni, di Palermo; Salvatore Giappone, 46 anni, di Palermo; Santino D’Angelo, 29 anni, di Palermo; Lorenzo Gaetano Cinà, 37 anni, di Palermo; Francesco La Grassa, 30 anni, di Palermo; Francesco Calafiore, 27 anni, di Palermo; Loredana Billitteri, 38 anni, di Palermo; Marco Antonio Ragolia, 42 anni, di Palermo; Giovanni De Simone, 44 anni, di Palermo; Rocco Angelo, 34 anni, di Palermo; Michele Di Caccamo, 37 anni, di Palermo; Giuseppe Silvestri, 48 anni, di Palermo; Giovanni Bisiccè, 42 anni, di Palermo; Cristian La Versa, 31 anni, di Palermo; Mirco Malleo, 25 anni, di Palermo; Rita Marsalone, 63 anni, di Palermo; Giovanni Cusumano, 41 anni, di Naro; Andrea Mondino, 52 anni, di Palermo; Roberto La Mattina, 37 anni, di Palermo; Giuseppe Tantillo, 51 anni, di Palermo; Cristian Pizzo, 32 anni, di Palermo; Arianna Torre, 45 anni, di Marsala; Michele Adorno, 60 anni, di Palermo.