La maxi rissa tra immigrati ad Agrigento, convalidati 4 arresti 

Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato i quattro arresti eseguiti dai carabinieri negli scorsi giorni per una violenta rissa avvenuta all’ingresso di via Atenea. Si tratta di un ventottenne originario della Libia e di tre tunisini di 24, 36 e 43 anni. Per il primo è stata disposta la custodia in carcere mentre per gli altri tre i domiciliari. Una zuffa che non si è trasformata in tragedia soltanto per il provvidenziale intervento di un carabiniere libero dal servizio e di altri militari dell’Arma giunti dopo la segnalazione del collega. I protagonisti della rissa dalle parole sono passati ai fatti tirando fuori una mannaia e un coltello. Il libico è stato colpito alla schiena e anche un carabiniere è rimasto ferito dopo essere stato aggredito con una sedia. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Agrigento. Per i quattro è scattato l’arresto che adesso è stato convalidato dal giudice.