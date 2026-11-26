“L’esercizio abusivo della professione giornalistica tra norme penali, deontologia, uffici stampa e nuove frontiere del digitale”. È questo il titolo del convegno organizzato da Assostampa sezione di Agrigento con il patrocinio del Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi che si terrà sabato 5 dicembre alle ore 10:00 nella Sala Fazello del Museo Archeologico regionale di Agrigento.

Dopo i saluti del segretario provinciale di Assostampa Gero Tedesco relazioneranno Giovanni Di Leo, Procuratore della Repubblica di Agrigento; Concetto Mannisi, Presidente Ordine dei giornalisti di Sicilia; Angelantonio Palillo, componente GUS Assostampa Sicilia. A moderare i giornalisti Marilisa Della Monica e Gioacchino Schicchi. Il convegno si propone di offrire un’analisi approfondita e aggiornata sulle complesse dinamiche che legano la libertà di espressione alle tutele ordinistiche, esaminando in particolare i confini legali stabiliti dall’articolo 348 del Codice penale e chiarire quando l’attività informativa sconfini nell’esercizio abusivo della professione, distinguendo con precisione il legittimo esercizio del diritto di cronaca, garantito dall’articolo 21 della Costituzione a ogni cittadino, dalle attività giornalistiche continuative, organizzate e protette dalla legge istitutiva dell’Ordine. Nel corso dei lavori si esamineranno gli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo, valutando l’impatto della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e le novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di reati professionali.

Sarà attenzionata la deontologia professionale e le nuove frontiere tecnologiche, esaminando la vigenza del Testo Unico dei Doveri del Giornalista nell’ecosistema digitale e affrontando le problematiche legate all’intelligenza artificiale, al fact-checking, alla tutela delle fonti e ai rischi connessi alla diffusione di fake news e alla diffamazione online. Successivamente, l’attenzione si sposterà sulle zone grigie, analizzando il fenomeno dei blog, dei canali social e dell’informazione indipendente, attraverso anche l’analisi di casi studio reali e pronunce giurisprudenziali recenti. Il convegno ha ottenuto il riconoscimento dell’Ordine dei giornalisti e ai partecipanti saranno riconosciuti 5 crediti formativi deontologici.