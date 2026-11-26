Assostampa, ad Agrigento un convegno su l’esercizio abusivo della professione giornalistica
Nel corso dei lavori si esamineranno gli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo, valutando l'impatto della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e le novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di reati professionali
“L’esercizio abusivo della professione giornalistica tra norme penali, deontologia, uffici stampa e nuove frontiere del digitale”. È questo il titolo del convegno organizzato da Assostampa sezione di Agrigento con il patrocinio del Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi che si terrà sabato 5 dicembre alle ore 10:00 nella Sala Fazello del Museo Archeologico regionale di Agrigento.
Dopo i saluti del segretario provinciale di Assostampa Gero Tedesco relazioneranno Giovanni Di Leo, Procuratore della Repubblica di Agrigento; Concetto Mannisi, Presidente Ordine dei giornalisti di Sicilia; Angelantonio Palillo, componente GUS Assostampa Sicilia. A moderare i giornalisti Marilisa Della Monica e Gioacchino Schicchi. Il convegno si propone di offrire un’analisi approfondita e aggiornata sulle complesse dinamiche che legano la libertà di espressione alle tutele ordinistiche, esaminando in particolare i confini legali stabiliti dall’articolo 348 del Codice penale e chiarire quando l’attività informativa sconfini nell’esercizio abusivo della professione, distinguendo con precisione il legittimo esercizio del diritto di cronaca, garantito dall’articolo 21 della Costituzione a ogni cittadino, dalle attività giornalistiche continuative, organizzate e protette dalla legge istitutiva dell’Ordine. Nel corso dei lavori si esamineranno gli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo, valutando l’impatto della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e le novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di reati professionali.
Sarà attenzionata la deontologia professionale e le nuove frontiere tecnologiche, esaminando la vigenza del Testo Unico dei Doveri del Giornalista nell’ecosistema digitale e affrontando le problematiche legate all’intelligenza artificiale, al fact-checking, alla tutela delle fonti e ai rischi connessi alla diffusione di fake news e alla diffamazione online. Successivamente, l’attenzione si sposterà sulle zone grigie, analizzando il fenomeno dei blog, dei canali social e dell’informazione indipendente, attraverso anche l’analisi di casi studio reali e pronunce giurisprudenziali recenti. Il convegno ha ottenuto il riconoscimento dell’Ordine dei giornalisti e ai partecipanti saranno riconosciuti 5 crediti formativi deontologici.