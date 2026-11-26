«Si vede, da come guardi, cioè si vede che non guardi le cose ma le scegli, e questo di te fa già un pittore». È una battuta de ‘La stanza’ rivolta a Nicco, e mercoledì 25 novembre l’hanno ascoltata 500 studentesse e studenti di cinque scuole della provincia, nella platea del Teatro Pirandello di Agrigento, alla quarta data dello spettacolo in giro per le nove province siciliane. Il filo della mattinata è stato il talento dei ragazzi, e quello che l’arte può aiutare a trovare.

‘La stanza’ è una performance di teatro e pittura digitale dal vivo, un progetto di Igor Scalisi Palminteri, pittore di quartiere, scritto e interpretato da Dario Muratore, che dà voce a tutti i personaggi. Sulla parete di fondo Scalisi Palminteri disegna dal vivo, con l’iPad, l’ambientazione; le pareti laterali cambiano colore e luce. Al centro c’è Nicco, che sta per compiere quindici anni e dipinge. Un giorno decide di non andare a scuola e di attraversare la Città Antica in cerca di qualcosa da dipingere, e quel viaggio diventa un percorso interiore. Accanto al suo cammino ne esiste un altro, quello di un padre che prova a raggiungere il figlio. La storia è ispirata alle storie di tanti giovani vittime del crack, e attraversa il tema delle dipendenze senza raccontarlo in modo didascalico.

IL TALENTO E LE ARTI

Scalisi Palminteri, che con le comunità scolastiche di tutte le province ha dipinto le stanze dell’ascolto di ‘The Room of Feeling’, parte da qui. «I più grandi pedagogisti hanno capito e ci hanno fatto comprendere l’importanza delle arti nel mondo del disagio giovanile», dice. «Tutte le discipline artistiche devono essere sviluppate nelle scuole, nelle comunità, nei centri, nelle associazioni in cui ci si occupa di minori e del loro disagio». In scena il talento è anche disciplina. Mentre disegna, il pittore segue le parole di Muratore più che i suoi movimenti, e il colore ha i suoi tempi: «Devi stare sempre dentro delle regole, perché a un certo punto arriva il nero e devi andare col nero. Ma questa è una metafora della vita: trovare la tua libertà dentro delle dinamiche che coinvolgono gli altri». Per Muratore l’arte è una delle strade possibili. «Spero che uno studente si porti a casa un’altra possibilità, la possibilità di qualcosa di diverso dalle dipendenze: un altro percorso, che può essere quello dell’arte come può essere la passione in tutte le sue forme. Un motivo di vita», aveva spiegato nei giorni delle prove.

PAROLA, COLORE E SUONO

Il suono è entrato presto nel lavoro. Angelo Sicurella, che firma le musiche e il sound design, è partito dalla prima stesura del testo e dalla sua lettura recitata. Nel corso dei mesi ha costruito un impianto sonoro che accompagna la storia di Nicco attraverso le stanze emotive del testo. La regia è condivisa da Scalisi Palminteri, Muratore e Gisella Vitrano. «Il lavoro di creazione tra parola, immagine e suono è stato intenso e ci ha permesso di attraversare tutti i colori delle emozioni. Una regia condivisa, così come fin da subito è stato condiviso e chiaro a tutti e tutte il senso profondo di ciò che si voleva raccontare», dice Vitrano. Per lei la storia di Nicco «è la storia di tanti ragazzi e tante ragazze che non riescono a farsi sentire o forse che semplicemente non riescono a tirare fuori tutto il dolore e la complessità che si porta dietro l’adolescenza». E agli adulti in sala affida un compito: «Noi adulti abbiamo il compito di creare legami di fiducia con i ragazzi e le ragazze, così che possano vederci come loro complici, aprirsi con noi e scegliere di superare insieme i momenti di crisi e di buio».

‘RIFLETTERE’

Agrigento la sua stanza ce l’ha già. Il 30 settembre all’I.I.S. ‘N. Gallo – L. Sciascia’, scuola polo provinciale, è stata inaugurata la sesta stanza dell’ascolto di ‘The Room of Feeling’, dipinta con Scalisi Palminteri in tre giorni di laboratorio da 35 studenti tra i 14 e i 15 anni, insieme a collaboratori scolastici e genitori. Si chiama ‘Riflettere’, una delle parole uscite dal confronto con i ragazzi, e al centro c’è un’adolescente che si specchia e nel riflesso trova un cuore anatomico. Al Teatro Pirandello quegli studenti hanno raccontato il lavoro della stanza, con lo slideshow delle sue pareti.

DOPO LO SPETTACOLO

La mattinata è proseguita con il cortometraggio animato 2D ‘ES-Animare le dipendenze’, di circa due minuti, ideato e realizzato dagli studenti di nove scuole siciliane, una per provincia, con la regia di Rosalba Vitellaro e la sceneggiatura di Alessandra Viola, dello studio Larcadarte Cartoons, e con il video backstage. È seguito il video sulla Summer School dell’Officina delle arti sceniche, realizzato da Martina Sorrentino. In chiusura la premiazione del contest provinciale ‘Legami che liberano’. Il Premio assoluto per la provincia di Agrigento è andato al podcast ‘SciasciaCast’ dell’I.I.S. ‘N. Gallo – L. Sciascia’, che ha vinto anche il primo premio per l’elaborato multimediale tra le secondarie di secondo grado. Tra le secondarie di primo grado, oltre alla performance artistica dell’I.C. ‘L. Pirandello’ di Porto Empedocle (plesso Rizzo), i primi premi sono andati all’I.C. ‘A. Camilleri’ di Favara per l’elaborato grafico e all’I.C. ‘R. Livatino’ di Porto Empedocle per quello multimediale (a cui è andato anche il premio speciale Zavatteri); tra quelle di secondo grado, al Liceo ‘R. Politi’ di Agrigento per l’elaborato grafico.

ERANO PRESENTI

A presentare la mattinata è stata Licia Silvestro, docente dell’I.I.S. ‘N. Gallo – L. Sciascia’ e referente provinciale di @Lab_School e della Rete SALUS Scuole SHE Sicilia. Dal palco sono intervenuti Calogero Alberto Petix, dirigente dell’Ufficio IV, Ambito territoriale di Agrigento, dell’USR per la Sicilia; Antonio Indelicato e Irene Grado, dirigenti del Ser.T. di Agrigento, e Giovanna Pisano, dirigente scolastica dell’I.I.S. ‘N. Gallo – L. Sciascia’. Erano inoltre presenti all’evento i referenti dell’USR Sicilia, Ambito territoriale di Agrigento: Paola Russo (Formazione Scuola-Lavoro), Angelo Trupia (formazione in servizio) e Marianna Gueli Alletti (sport e salute); Pietro Amorelli, presidente di Federfarma Agrigento; per la Guardia Costiera, la sottotenente di vascello Erika De Marco e il comune di 2ª classe Giacomo Cucinotta.

Il dirigente Petix ha ricordato come il modello sia cresciuto e come i risultati, nei numeri e nel coinvolgimento dei giovani, abbiano portato a volerlo estendere a tutte le scuole, anche con il patto educativo di comunità. «Apprezzo tantissimo la crescita di questo progetto, il format e il metodo che parte dal protagonismo dei giovani, da un coinvolgimento diretto dei ragazzi. Abbiamo visto il cartoon, le rappresentazioni teatrali, come sia possibile andare oltre lo schermo. Abbiamo bisogno di realtà, di sporcarci le mani, di creare qualcosa direttamente, come è stato fatto, ad esempio, per la stanza che avete creato e dipinto con le vostre mani: un mettere in gioco anche le proprie fragilità, uno scoprirsi, un confrontarsi con compiti di realtà, un inventare metodologie nuove, un saper utilizzare linguaggi espressivi inediti. Questa idea di arte come strumento attraverso cui i giovani possano mettersi in gioco, conoscere meglio sé stessi e gli altri, socializzare. Non limitarsi a una trasmissione passiva dei saperi. In questi giorni stiamo parlando del patto educativo di comunità ad Agrigento. Chiedo a tutti voi di pensare, come avete fatto in questo progetto, a come potreste cambiare in meglio la vostra scuola e la vostra città, a quali sono i vostri sogni e le vostre idee, e di farci sapere che cosa volete realizzare. Abbiamo anche il sostegno dell’amministrazione comunale di Agrigento. Per questo mettiamoci insieme in cammino e continuiamo su questa strada. Il nostro mondo può cambiare!»

Per la professoressa Pisano i ragazzi sono stati al centro di tutto il percorso. «Crediamo che i ragazzi non debbano essere semplici destinatari del messaggio, ma protagonisti, e lo sono stati, sia nell’elaborazione dei lavori, dando libero sfogo alla loro creatività, sia nel messaggio stesso», afferma la dirigente. «I lavori che oggi premieremo sono significativi e singolari, tutti diversi tra loro, perché ognuno di questi ragazzi ha qualcosa da dire, è originale, non è una fotocopia». E allarga lo sguardo oltre la scuola: «La scuola è in prima linea, assieme alla famiglia, in un’alleanza educativa che deve però allargarsi alle istituzioni, alle realtà del territorio, agli esperti del settore che danno la giusta informazione».

@LAB_SCHOOL

‘La stanza’ fa parte di @Lab_School, programma sperimentale della Regione Siciliana, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, con l’USR per la Sicilia e la Rete SALUS Scuole SHE Sicilia, capofila l’I.C. ‘G. E. Rizzo’ di Melilli, finanziato con oltre 1,7 milioni di euro (FSE+ 2021-2027). Le prossime date: giovedì 26 novembre a Barcellona Pozzo di Gotto, venerdì 27 a Caltanissetta, lunedì 30 novembre a Marsala, martedì 1° dicembre a Palermo. La data di Catania è da definire. A dicembre l’evento conclusivo al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo.

CREDITI

‘La stanza’, un progetto di Igor Scalisi Palminteri. Scritto e interpretato da Dario Muratore. Pittura digitale e progetto scenico Igor Scalisi Palminteri. Musiche e sound design Angelo Sicurella. Regia condivisa Igor Scalisi Palminteri, Dario Muratore, Gisella Vitrano. Supporto audio Vincenzo Lo Piccolo. Service tecnico Sinergie Group. Comunicazione Rossella Puccio, IncontroSenso. Un ringraziamento speciale a ‘La Casa di Giulio’