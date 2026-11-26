Un segnale d’allarme, una richiesta di aiuto e una caccia all’uomo condotta tra l’area boschiva e la statale, sono i passaggi di un intervento che ha visto i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monreale arrestare, in flagranza di reato, un 60enne di Partinico per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna, con braccialetto elettronico, per pregressi maltrattamenti. Tutto è cominciato quando la donna, rientrando a casa, è stata avvertita dal suono del proprio dispositivo antistalking e si è resa conto della presenza dell’uomo, a bordo della sua auto, nel parcheggio condominiale. Con grande prontezza, si è allontanata rapidamente, trovando rifugio in un vicino centro di riabilitazione, da dove ha allertato il 112.

I militari, giunti sul posto con il prezioso supporto della Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Palermo, che ha in carico il monitoraggio degli spostamenti segnalati dal braccialetto elettronico, si sono messi subito sulle tracce dell’uomo, che nel frattempo si era dileguato a piedi in un’area boschiva. Grazie a un mirato e immediato servizio di osservazione e pedinamento e al costante aggiornamento sulla posizione del fuggitivo (monitorato dall’operatore della Centrale Operativa), i Carabinieri sono riusciti a individuarlo e a bloccarlo in sicurezza poco dopo, mentre cercava di proseguire la fuga lungo la strada statale. La perquisizione personale e veicolare ha poi portato al rinvenimento, nel vano portaoggetti della portiera, di un coltello da cucina seghettato e, nel bagagliaio, di tre cesoie da giardino, sottoposti a sequestro. L’arresto è stato convalidato dal Giudice Preliminare del Tribunale di Palermo. L’intervento testimonia ancora una volta il ruolo centrale dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza sulle donne: una presenza capillare sul territorio, la tempestività nelle risposte, il monitoraggio costante dei dispositivi di protezione e la stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria sono gli strumenti con cui ogni giorno i militari affiancano le vittime, trasformando una richiesta di aiuto in una tutela concreta.