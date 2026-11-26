Grande partecipazione di pubblico all’evento «Insieme per dire BASTA… NOI ci siamo!», tenutosi il 25 novembre presso il Foyer del Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Agrigento Host, presieduto da Salvatore Malluzzo, congiuntamente al Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto da Salvatore Danile; all’Inner Wheel Club di Agrigento, presieduto da Patrizia Di Giovanni; alla FIDAPA e al Panathlon di Agrigento, entrambi presieduti da Antonella Attanasio; al Soroptimist Club di Agrigento, presieduto da Maria Anna Barraco; all’ANDE di Agrigento, presieduta da Carola De Paoli; al Leo Club Agrigento Host, presieduto da Angelo Bruna; al Leo Club Agrigento Chiaramonte, presieduto da Vittoria Chianetta, e al Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento, rappresentato dalla vicepresidente Sabina Schifano, ha rappresentato una significativa testimonianza di unità, responsabilità sociale e partecipazione civile.

Una sinergia nata dalla consapevolezza che il contrasto alla violenza non ammette divisioni, appartenenze o protagonismi, ma richiede una coscienza collettiva e un impegno condiviso e permanente. A porgere i saluti dell’Amministrazione comunale di Agrigento è stata l’Assessore alle Pari Opportunità, Roberta Lala. Significativa anche la presenza delle autorità lionistiche e leostiche: Carmelo Vitello, Presidente della X Circoscrizione; Marta Castelli, Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, e Nancy Arena, Presidente della Zona 1 – Agrigento. Al centro dell’incontro, il fenomeno della violenza contro le donne, approfondito attraverso diverse prospettive istituzionali, giuridiche e sociali, con particolare attenzione alla prevenzione, agli strumenti di tutela delle vittime e alla necessità di promuovere un profondo cambiamento culturale.

Di alto profilo gli interventi dei relatori: Dott. Giuseppe Nuara, Viceprefetto aggiunto di Agrigento; Dott. Andrea Morreale, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento; Ten. Col. Vincenzo Bulla, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento; Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni, Presidente del Tribunale di Agrigento; Dott. Manfredi Coffari, Presidente della sottosezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale Magistrati; Avv. Salvatore Broccio, Avvocato del Foro di Agrigento e Segretario del Lions Club Agrigento Host; Avv. Floriana Salamone, Avvocato del Foro di Agrigento e socia dell’Inner Wheel Club di Agrigento.

Ad arricchire il confronto sono stati i significativi videomessaggi del Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, e dell’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che hanno accolto l’invito formulato dal Presidente del Lions Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo.

A introdurre e moderare l’incontro è stata la Dott.ssa Antonella Gallo Carrabba, Coordinatrice e Referente di rete del Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento e socia del Lions Club Agrigento Chiaramonte, che ha approfondito il fondamentale ruolo svolto dal centro antiviolenza nell’accoglienza, nell’ascolto e nel sostegno alle Donne vittime di violenza. Particolarmente emozionanti gli interventi artistici di Barbara Capucci ed Edoardo Savatteri, entrambi soci del Lions Club Agrigento Host, che, attraverso la forza dell’interpretazione e della musica, hanno saputo raggiungere il cuore dei presenti, rendendo ancora più incisivo il messaggio della serata. Nel corso dell’incontro è stato inoltre proiettato il video «Il richiamo Orange the World dalla Valle dei Templi di Agrigento», realizzato dalle socie dell’Inner Wheel Club di Agrigento nell’ambito della campagna internazionale contro la violenza sulle donne. Al termine della serata, su iniziativa del Soroptimist Club di Agrigento, il Palazzo comunale è stato illuminato di arancione, colore simbolo di speranza e di un futuro libero dalla violenza.

La numerosa partecipazione della cittadinanza e la significativa presenza dei soci dei club e delle associazioni promotrici, con un’ampia rappresentanza del Lions Club Agrigento Host, hanno testimoniato la capacità del tessuto associativo agrigentino di fare rete, superando ogni individualismo e mettendosi al servizio di una causa comune. L’iniziativa ha ribadito l’importanza del ruolo dei club service e delle associazioni nella promozione di una cultura del rispetto, della libertà e della dignità della persona, attraverso un impegno concreto e costante al servizio della comunità. Dall’incontro è emerso un messaggio forte e inequivocabile: il contrasto alla violenza contro le donne e a ogni forma di violenza di genere non può esaurirsi nelle celebrazioni del 25 novembre, ma deve tradursi in una responsabilità quotidiana, individuale e collettiva. Un’intera comunità unita per dire basta, nella consapevolezza che il silenzio e l’indifferenza non possono essere la risposta alla violenza.