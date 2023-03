“La responsabilità del dirigente scolastico”, convegno dell’Anp ad Agrigento

L’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola si riunisce ad Agrigento in occasione di un seminario formativo che ha come tema “Le responsabilità del Dirigente scolastico tra managerialità e amministrazione”. L’evento, a cui parteciperanno i vertici nazionali, regionali e provinciali dell’ANP, si svolgerà all’Hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone oggi e domani (giovedì 16 marzo 2023). Nel primo giorno, dopo i saluti delle Autorità, l’intervento di presentazione del Seminario sarà effettuato da Antonello Giannelli, Presidente nazionale ANP.

Diversi gli interventi che si succederanno nei due giorni di formazione, al quale si sono iscritti più di 120 partecipanti, di cui circa l’85% Dirigenti scolastici e il restante 15% docenti e DSGA. L’avvocato Valerio De Feo, esperto di ItaliaScuola in consulenza e formazione in materia di ordinamento scolastico, affronterà il tema “Privacy a scuola: organizzazione, gestione e responsabilità alla luce del GDPR e dei provvedimenti del Garante”. Alessandra Conigliaro, Education Specialist di R-Store, azienda sponsor dell’evento formativo, si soffermerà su APPLE in education, privacy and safe internet.

Gli avvocati Filippo Basile, consulente legale nazionale ANP e Fabio Paladini, esperto ItaliaScuola in contenzioso, consulenza e formazione in materia di ordinamento scolastico, relazioneranno rispettivamente su “La gestione del contenzioso di lavoro nel sistema scolastico” e su “La gestione del personale: atti dirigenziali, criticità e fattispecie a rischio contenzioso”. Ancora gli Avv. Valerio De Feo e Fabio Paladini, nel secondo giorno, tratteranno insieme i temi relativi a “I procedimenti disciplinari e il contenzioso in rappresentanza dell’amministrazione” e “Trasparenza amministrativa e accesso civico generalizzato”. A concludere i lavori del seminario sarà Alfio Russo, Presidente provinciale ANP di Agrigento.