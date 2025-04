La Via Crucis lungo la via Atenea, Damiano: “in cammino con i bambini vittime di ogni abuso”

Ad Agrigento è in corso la Via Crucis delle parrocchie della Città di Agrigento. Guidata dall’Arcivescovo Alessandro Damiano, la processione è partita da Porta di Ponte, sta proseguendo lungo la via Atenea per concludersi con la riflessione mons. Alessandro Damiano sul sagrato della Chiesa San Domenico.

La Via Crucis2025 sarà un momento di preghiera “In cammino con i bambini vittime di ogni abuso”. Il testo, rielaborato, è “tratto dalla via Crucis: Per i bambini… Preghiamo di don Fortunato Di Noto”, sacerdote da sempre in prima linea nella tutela dei minori, fondatore e presidente dell’Associazione Meter.