In casa con una pistola e cartucce pronte all’uso: arrestato

L'uomo deve rispondere di detenzione abusiva di armi e munizioni clandestine

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato un 33enne per detenzione abusiva di armi e munizioni clandestine, ricettazione e violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale cui è sottoposto. 

L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, nel corso di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola calibro 22 con matricola abrasa e caricatore inserito contenente 6 cartucce.

