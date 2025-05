La violenza va combattuta con la cultura e l’educazione, premiati i vincitori del concorso Damarete

Tredicesima edizione del concorso “Damarete, da 2500 anni contro la violenza”. L’iniziativa significativa promossa dal Centro antiviolenza “Telefono aiuto” di Agrigento, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico, ha coinvolto numerose scuole della provincia, invitate a realizzare lavori artistici sul delicato e attualissimo tema della non violenza sulle donne.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina presso la sala convegni dell’istituto Nicolò Gallo. “La violenza non può essere ignorata, va denunciata e combattuta con la cultura e l’educazione. Questa iniziativa rappresenta non solo un momento di riflessione collettiva, ma anche un’occasione concreta per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del rispetto, dell’uguaglianza e del contrasto a ogni forma di abuso”, ha commentato il team del centro antiviolenza.

Durante la cerimonia assegnato il riconoscimento alla memoria della Prof.ssa Maria De Castro Patti alla professoressa Pamela Vitale dell’Ic Pirandello di Porto Empedocle per la sensibilità e la delicatezza dimostrata in questi anni nel trasmettere la cultura della non violenza, portando i discenti ad una sana consapevolezza dei valori dell’uguaglianza e del rispetto della donna; il riconoscimento in memoria del Dott. Giannunzio Gatto, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Agrigento, è andato al dirigente scolastico Luigi Costanza dell’Ic Rita Levi Montalcini che ha saputo coinvolgere il corpo docente e gli alunni alla formazione di una coscienza morale. Altre due targhe di Protagonismo civico in collaborazione con il Liceo Politi di Agrigento sono state assegnate a due allieve Federica Gravano e Francesca Capozza che in occasione del 25 novembre hanno donato alla città un monumento contro la non violenza decorando una panchina sotto la Prefettura.

TUTTI I VINCITORI DEL CONCORSO

SEZIONE NARRATIVA I GRADO: PRIMO POSTO con il testo narrativo “Ad occhi chiusi” Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” Plesso “Federico II” Alunna Silvia Monteleone – Classe II A Dirigente Luigi Costanza Docente Romina Sutera, SECONDO POSTO Con il testo narrativo “Era un bravo ragazzo” Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Alunni Ginevra Mira, Sofia Montante, Chiara Palillo, Anna Sibetta, Miriam Terlizzi, Giulia Guarragi, Lara Zambito, Pasquale Iacono e Matteo Lo Grasso – Classe I B Dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docente Salvina Cottone, TERZO POSTO con la poesia “La pace per le donne” Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Gangitano” Canicattì Alunno Salvatore Cutaia – Classe I D Dirigente Scolastico Ivan Cappucci Docente Loredana Ferraro.

SEZIONE NARRATIVA II GRADO: PRIMO POSTO con il racconto “Il prezzo della libertà” Liceo Classico e Musicale “Empedocle” – Agrigento Alunno Calogero Russo – Classe II E Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto Docente Rosalia D’Alessandro, SECONDO POSTO con il racconto “Donne, tutte uguali” Liceo Statale “Martin Luther King” – Favara Alunna Lara Simone – Classe I D Scientifico Dirigente Scolastico Mirella Vella Docente Maria Palazzi, TERZO POSTO con il monologo “Vento di primavera” Istituto Superiore Statale IPSCEOA “Nicolò Gallo” – Agrigento Alunna Hegyi Andreea – Classe III A indirizzo CAT Dirigente Scolastico Giovanna Pisano Docente Maria Assunta Iacona.

SEZIONE GRAFOPITTORICA – TELE: PRIMO POSTO con le tre tele “Violenza sulle donne…ieri, oggi, domani” CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Agrigento Gruppi Classe III A e III B Sede Villaseta Dirigente Scolastico Antonina Ausilia Uttilla Docenti Domenico Galvano e Annamaria Parla, SECONDO POSTO con la tela “Ad ogni ferita un fiore” Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – Aragona Alunne Aurora Patito e Aurora Nocera – Classe II G SS Plesso Racalmuto Dirigente Scolastico Elisa Enza Maria Casalicchio Docenti Isabella Di Giacomo, Maria Portella e Croce Urso, SECONDO POSTO EX EQUO con la tela “Un gesto piccolo contro un dolore immenso, la sua lacrima, le mie mani” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” – Agrigento Alunne Aiman Khan – Classe II A Scientifico e Laiba Khan – Classe IV E Scienze Umane Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docente Angela Rancatore,TERZO POSTO con la tela “Un fiore insanguinato” Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Gruppo Classe III A Plesso Verga Siculiana Dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvina Cottone e Dorotea Mirabello.

PREMIO SPECIALE Album pop up “Donna in fiore” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Maria Di Nolfo- Classe III G Scienze Umane Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docente Angela Rancatore.

SEZIONE CREATIVITÁ E INNOVAZIONE: Realizzazione artigianale della borsa “Contenitore di sogni, non di silenzi” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Hafsa Khan – IV E Scienze Umane opzione Economico Sociale Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docente Angela Rancatore.

Composizione artistica su lavagna “Oltre il silenzio” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” – Agrigento Alunna Damiana Galvano – Classe V A Scienze Umane Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docente Angela Rancatore.

Opuscolo informativo “Cresciamo nel rispetto: la scuola come spazio di educazione, prevenzione e consapevolezza” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” – Agrigento Alunne Giada Picone e Beatrice Battaglia – Classe II B Scientifico Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docente Angela Rancatore.

T-shirt “Una gerbera contro la violenza” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” – Agrigento Classe IV B Scienze Umane Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docente Angela Rancatore.

Testo letterario grafico “Pensieri e parole dei giovani uomini di domani” Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro” – Agrigento Alunni Francesco Spitali, Alessandro Russo, Paolo Di Caro, Samuel Calamita e Giuseppe Contino – Classe I F e Giulio Campoccia – Classe II F e Giacomo Ciraolo e Antonio De Vitis – Classe III F Plesso Garibaldi Dirigente Scolastico Rosetta Greco Docente Paola Fucà.

SEZIONE GRAFO-PITTORICA CARTELLONI I GRADOTERZO POSTO con l’elaborato poetico-grafopittorico “Vento di giustizia” Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro” Alunno Gabriele Carnabuci – Classe I F Plesso Garibaldi Dirigente scolastico Rosetta Greco Docenti Antonella Danile e Paola Fucà SECONDO POSTO con il cartellone più poesia “Sono donna” Istituto Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” – Porto Empedocle Gruppo Classe II A Plesso Rizzo Dirigente Scolastico Annarita Gangarossa Docente Pamela Vitale PRIMO POSTO con il cartellone “Libera come una farfalla” Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Garibaldi” Realmonte Siculiana Montallegro e Cattolica Eraclea Alunne Alisia Bonsignore, Cristina Buglino ed Ester Ravarà, Classe II A Plesso Verga Siculiana Dirigente Scolastico Paola Catanzaro Docenti Salvina Cottone e Dorotea Mirabello

SEZIONE GRAFO-PITTORICA CARTELLONI II GRADO TERZO POSTO con il cartellone “Inesperienza, 75 colpi” Liceo Classico e Musicale “Empedocle” – Agrigento Gruppo Classe II F Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto Docente Alfonsina Di Francesco SECONDO POSTO con il cartellone “L’amore non è possesso!” (Dopo tanti abusi e violenze ho deciso di ribellarmi e chiedere aiuto) Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – Aragona Alunne Arianna Laino e Federica Mancuso – Classe IV A Odontotecnico Plesso Aragona Dirigente Scolastico Elisa Enza Maria Casalicchio Docenti Isabella Di Giacomo, Maria Portella e Croce Urso PRIMO POSTO con il fumetto “È notte fonda” Liceo Classico e Musicale “Empedocle” – Agrigento Alunna Irene Magro – Classe II E Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto Docente Rosalia D’Alessandro

SEZIONE AUDIOVISIVA – CORTI E VIDEO TERZO POSTO con il cortometraggio “La voce sotto il velo” Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Luigi Russo” – Caltanissetta Gruppo classe IV B Linguistico Dirigente Scolastico Maria Rita Basta Docente Nives Bianca Maria Ferranti e Laura Maria Pia Abbaleo TERZO POSTO EX EQUO con il video “Una voce mille sorelle” Liceo Statale “Martin Luther King” – Favara Alunni Cristian D’Anna, Ilaria Capodici, Matilde Gramaglia, Manuela Sciortino e Aurora Morreale – Classe III I indirizzo Audiovisivo e Multimediale Dirigente Scolastico Mirella Vella Docente Maria Palazzi SECONDO POSTO con il cortometraggio “Spese senza voce” Liceo Classico e Musicale “Empedocle” – Agrigento Gruppo Classe II C Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto Docente Maria Di Filippo PRIMO POSTO con il video “Io sono…amami!” CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Agrigento Alunni Kandembi Francoise, Fodor Cristina e Bange Sidi, Classe III A e Berete Naman, Camara Famoro, Coulibaly Bourama, Darboe Lamine e Sissoko Sadio III B Sede Favara Dirigente Scolastico Antonina Ausilia Uttilla Docenti Sabina Anna Manta, Florinda Vitello, Roberta Dalfino e Liliana Alonge

SEZIONE AUDIOVISIVA – DANZA E MUSICA

Danza “L’amore vince sul dolore” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” – Agrigento Alunne Matilde Montante, Sara Costantino, Marta Marino, Mariarita Cacciatore, Giulia Cumbo e Morena La Porta delle Classi IV C, IV D e IV G Scientifico, II C Scienze Umane e II D Scientifico opzione Scienze Applicate Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docente Angela Rancatore

video più canzone inedita “Non sei sola” “TG delle buone notizie” Istituto Comprensivo Vallelunga Marianopoli Scuola Secondaria di primo Grado “ Giuseppe Garibaldi” – Villalba Alunni Margherita Alessi, Michele Bracco, Sebastian Culora, Graziella Di Pietra, Gaia Genco, Calogero Immordino, Erika Immordino, Graziano Immordino, Rachele Inserra, Andrea Mendola, Ludovico Miserendino, Giorgia Scarlata e Sofia Scarlata Classe I A Dirigente Scolastico Salvatore Parenti Docenti Giuseppa Immordino e Luca Aletta

brano musicale “Disease” Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro” – Agrigento Alunne Chiara Karol De Castro – Classe III A e Gioia Merhawi, Alice Lorgio e Nicoletta Picone – Classe III C Plesso Pirandello Dirigente Scolastico Rosetta Greco Docente Matteo Blundo