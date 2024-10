La Ztl in via Atenea, oltre 3mila multe in nove mesi 

Sono oltre tremila le contravvenzioni elevate negli ultimi nove mesi per il mancato rispetto degli orari nella zona a traffico limitato in via Atenea, nel centro di Agrigento. Il report fa riferimento al periodo compreso dal primo gennaio allo scorso 30 settembre. Il picco si è registrato nel mese di agosto con quasi 400 multe. Molti di loro sono turisti che, con auto a noleggio, tirano dritto nonostante il pannello elettronico indicativo. Le telecamere, in quel caso, fanno il loro dovere immortalando l’infrazione.