Ladri in un b&b al Viale della Vittoria: magro il bottino, ingenti i danni

Hanno approfittato dell’assenza di proprietario e clienti e sono riusciti ad intrufolarsi in un b&b al Viale della Vittoria. Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver rotto una finestra, sono entrati nella struttura ricettiva indisturbati. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro le quattro stanze per poi dirigersi verso la reception. Dalla sala principale hanno rubato il fondo cassa, circa 50 euro. Un bottino piuttosto magro. Ingenti, invece, i danni provocati al b&b. A fare la scoperta è stato il proprietario una volta fatto ritorno nella struttura. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.