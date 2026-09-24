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Sorpresa davanti casa dei genitori che maltrattava, arrestata 36enne a Licata 

La ragazza era già stata indagata per maltrattamenti ai danni di madre e padre e per questo motivo il giudice le aveva applicato l’allontanamento dalla casa familiare

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È stata sorpresa davanti l’abitazione dei genitori che aveva maltrattato violando così il provvedimento imposto dall’autorità giudiziaria. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato una trentaseienne del posto con l’accusa di non aver rispettato la misura cautelare alla quale era sottoposta.

La ragazza era già stata indagata per maltrattamenti ai danni di madre e padre e per questo motivo il giudice le aveva applicato l’allontanamento dalla casa familiare. Un ordine che, evidentemente, non è stato rispettato. Quando i militari dell’Arma le hanno chiesto cosa ci facesse davanti l’abitazione non ha saputo fornire una valida giustificazione. Dopo le formalità di rito, la trentaseienne è stata arrestata e trasferita in carcere. 

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