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Sorpreso mentre scavalcava un balcone al primo piano di uno stabile con la refurtiva, arrestato

La refurtiva è stata riconsegnata

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

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La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un pregiudicato quarantenne in flagranza di reato di furto in abitazione. Giovedì scorso, l’equipaggio di una volante che transitava per via Montedoro, nel centro storico cittadino, ha notato l’uomo, conosciuto agli uffici di Polizia poiché gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, armi, stupefacenti e avvisato oralmente dal Questore di Caltanisetta, mentre scavalcava un balcone al primo piano di uno stabile, trasportando tre federe di cuscini piene di monili. L’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi a bordo di un velocipede e, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato in piazza Mercato. La refurtiva è stata sequestrata e il quarantenne tratto in arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, l’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sabato scorso, nel corso dell’udienza, il tribunale ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva. 

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