Agrigento

Ladri svaligiano casa di pensionata ad Agrigento, usata ancora una volta la chiave bulgara 

I ladri sono entrati in azione in un appartamento di una pensionata ottantenne in via Empedocle. Utilizzata, così come nei precedenti furti, la chiave bulgara

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ennesimo colpo nel centro di Agrigento, il terzo negli ultimi giorni. I ladri sono entrati in azione in un appartamento di una pensionata ottantenne in via Empedocle. I malviventi hanno utilizzato, così come nei precedenti furti, la chiave bulgara. Sono entrati indisturbati nell’abitazione. Non è stato riscontrato alcun segno di scasso.

Una volta dentro i ladri hanno rovistato dappertutto e trovato anche la cassaforte che è stata aperta. Portati via oggetti preziosi, oro e anche una somma di denaro. Il bottino, ingente, è in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa che ha chiamato le forze dell’ordine. Al via le indagini della polizia per risalire all’identità dei malviventi. 

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