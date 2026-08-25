Ladri svaligiano casa di pensionata ad Agrigento, usata ancora una volta la chiave bulgara 

Ennesimo colpo nel centro di Agrigento, il terzo negli ultimi giorni. I ladri sono entrati in azione in un appartamento di una pensionata ottantenne in via Empedocle. I malviventi hanno utilizzato, così come nei precedenti furti, la chiave bulgara. Sono entrati indisturbati nell’abitazione. Non è stato riscontrato alcun segno di scasso.

Una volta dentro i ladri hanno rovistato dappertutto e trovato anche la cassaforte che è stata aperta. Portati via oggetti preziosi, oro e anche una somma di denaro. Il bottino, ingente, è in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa che ha chiamato le forze dell’ordine. Al via le indagini della polizia per risalire all’identità dei malviventi.