Ladri svaligiano casa di pensionata ad Agrigento, usata ancora una volta la chiave bulgara
I ladri sono entrati in azione in un appartamento di una pensionata ottantenne in via Empedocle. Utilizzata, così come nei precedenti furti, la chiave bulgara
Ennesimo colpo nel centro di Agrigento, il terzo negli ultimi giorni. I ladri sono entrati in azione in un appartamento di una pensionata ottantenne in via Empedocle. I malviventi hanno utilizzato, così come nei precedenti furti, la chiave bulgara. Sono entrati indisturbati nell’abitazione. Non è stato riscontrato alcun segno di scasso.
Una volta dentro i ladri hanno rovistato dappertutto e trovato anche la cassaforte che è stata aperta. Portati via oggetti preziosi, oro e anche una somma di denaro. Il bottino, ingente, è in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa che ha chiamato le forze dell’ordine. Al via le indagini della polizia per risalire all’identità dei malviventi.