Valle dei Templi, sequestrata area di stoccaggio rifiuti a Casa Sanfilippo

Nel pomeriggio di ieri la Polizia locale di Agrigento, dopo un controllo, ha disposto il sequestro di una piccola area di stoccaggio dei rifiuti di proprietà del Parco. In quest’area, sita nel parcheggio di Casa Sanfilippo, vengono depositati i rifiuti frutto dello svuotamento dei cestini posti all’interno della Valle, oltre che i rifiuti prodotti dagli uffici e nei siti e le aree di competenza. “L’Ente diretto dall’architetto Roberto Sciarratta – si legge in una nota del Parco – presenterà le proprie memorie difensive chiedendo il dissequestro dell’area, ritenendo infondate le contestazioni mosse.”