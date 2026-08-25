Agrigento

Valle dei Templi, sequestrata area di stoccaggio rifiuti a Casa Sanfilippo

Il sequestro è stato eseguito dalla polizia locale di Agrigento. Il Parco: "Riteniamo infondate le contestazioni mosse"

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Nel pomeriggio di ieri la Polizia locale di Agrigento, dopo un  controllo, ha disposto il sequestro di una piccola area di stoccaggio dei rifiuti di proprietà del Parco. In quest’area, sita nel parcheggio  di Casa Sanfilippo, vengono depositati i rifiuti frutto dello svuotamento dei cestini posti all’interno della Valle, oltre che i  rifiuti prodotti dagli uffici e nei siti e le aree di competenza. “L’Ente diretto dall’architetto Roberto Sciarratta – si legge in una nota del Parco – presenterà le  proprie memorie difensive chiedendo il dissequestro dell’area, ritenendo  infondate le contestazioni mosse.”

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