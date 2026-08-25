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Lavoratori “in nero” e cibo mal conservato in un chiosco, denunciata la titolare 

Pesce mal conservato, due lavoratori in nero ed estintori non in regola. Nei guai la titolare di un chiosco a Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due lavoratori completamente “in nero”, circa 15 chili di alimenti mal conservati ed estintori non a norma. Sono queste le criticità riscontrate durante una ispezione della polizia in uno stabilimento balneare di Licata.

L’accertamento è stato eseguito dagli agenti unitamente ai militari della guardia costiera, vigili del fuoco e personale dell’Asp di Agrigento. Nei confronti della titolare è scattata una maxi sanzione e la denuncia per violazione delle norme di sicurezza antincendio. Durante il controllo sono stati sequestrati 15 chili di prodotti ittici mal conservati e due dipendenti sono risultati completamente “in nero”. 

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