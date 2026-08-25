Minaccia e picchia la convivente, arrestato cinquantenne a Canicattì 

Un cinquantenne di Canicattì è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe più volte minacciato, insultato e aggredito la compagna, una quarantenne. Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto nei confronti dell’indagato i domiciliari. La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna che, stanca dei continui soprusi, ha chiesto aiuto alla polizia. Le successiva indagini hanno permesso di chiudere il cerchio sul cinquantenne che è stato bloccato e arrestato.