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Minaccia e picchia la convivente, arrestato cinquantenne a Canicattì 

La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna che, stanca dei continui soprusi, ha chiesto aiuto alla polizia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un cinquantenne di Canicattì è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe più volte minacciato, insultato e aggredito la compagna, una quarantenne. Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto nei confronti dell’indagato i domiciliari. La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna che, stanca dei continui soprusi, ha chiesto aiuto alla polizia. Le successiva indagini hanno permesso di chiudere il cerchio sul cinquantenne che è stato bloccato e arrestato. 

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