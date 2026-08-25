Caltanissetta

Mafia, confiscati 600 mila euro a esponente della famiglia di Caltanissetta

"Inserito nell'organigramma criminale Cosa Nostra in seno alla quale ha anche assunto la direzione della famiglia Nissena"

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Beni e società per un valore di oltre 600 mila euro sono stati confiscati a un cittadino di Caltanissetta già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti, nonché attualmente condannato in primo grado per estorsione, per il quale è detenuto, ed “inserito nell’organigramma criminale Cosa Nostra in seno alla quale ha anche assunto la direzione della famiglia Nissena”. Le attività investigative che hanno portato all’adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale patrimoniale sono state svolte dal personale della Dia di Caltanissetta che ha provveduto ad eseguire il provvedimento di confisca e di prevenzione.

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