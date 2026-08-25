Licata

Ambulante di frutta e verdura abusivo a Licata, quasi 4 mila euro di multa 

I carabinieri hanno eseguito un controllo sull’attività del commerciante accertando che lo stesso operava senza autorizzazioni e abusivamente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Stangata per un venditore ambulante di frutta e verdura a Licata. I carabinieri hanno eseguito un controllo sull’attività del commerciante accertando che lo stesso operava senza autorizzazioni e abusivamente. nei confronti dell’uomo è scattata una maxi sanzione di quasi 4 mila euro.

L’accertamento è scattato in seguito a diverse segnalazioni di commercianti che pagano regolarmente le tasse e non tollerano la concorrenza sleale. Il 25enne ambulante è stato sorpreso a bordo di un furgone e gli sono stati sequestrati 40 chili di frutta e verdura, poiché risultati senza l’obbligatoria tracciabilità.

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