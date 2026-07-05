All’Ars il caso dell’ex fabbrica Montecatini, Segretario: “ora serve analisi sul rischio per la salute dei cittadini”
A parlare è Michele Segretario, presidente del dipartimento Restanza di Controcorrente
Dopo 34 anni di silenzio il caso dell’ex fabbrica Montecatini arriva all’Ars. Ora serve analisi sul rischio per la salute dei cittadini di Casteltermini e dei comuni limitrofi. Si tratta – dice Michele Segretario, presidente del dipartimento Restanza di Controcorrente – di una svolta dopo oltre trent’anni e che riguarda il futuro ambientale e sanitario del Vallone. Quando ho parlato di questo problema a Ismaele La Vardera, ha subito richiesto un’audizione in commissione Ambiente all’Ars mettendo al centro del dibattito politico l’ex stabilimento industriale Montecatini di Casteltermini, abbandonato dal 1992 e mai bonificato, nonostante la massiccia presenza di amianto e contaminanti”.
L’iniziativa, infatti, è nata dal lavoro del dipartimento Restanza di Controcorrente guidato da Michele Segretario e che ha portato alla presentazione di una risoluzione urgente in commissione.
“Il documento – conclude Segretario – impegna il governo regionale a stanziare i fondi per la caratterizzazione del sito, ad avviare la vigilanza dell’area oltre a far partire un’indagine epidemiologica nei comuni di Casteltermini, Campofranco, Milena, Sutera e Mussomeli Non si può chiedere ai cittadini e ai giovani di questo territorio di ‘restare’ se le istituzioni abbandonano i territori e non si occupano dei rischi per la salute. È gravissimo che per 34 anni non sia mai stata fatta un’analisi scientifica del suolo e che la Regione abbia messo questo sito in fondo all’elenco dei siti orfani da bonificare con i fondi del Pnrr. Ecco, Ismaele ha fortemente voluto per rompere un silenzio che è durato decenni. Ora la Regione passi dalle parole ai fatti: ci dica cosa c’è in quell’area e tuteli la vita dei cittadini”.