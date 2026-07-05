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Bruciata l’auto di un pensionato a Licata, trovate tracce di liquido infiammabile 

Il rogo è divampato nei pressi di corso Serrovira e ha carbonizzato una Ford Galaxy

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato completamente l’automobile di proprietà di un pensionato sessantenne a Licata. Il rogo è divampato nei pressi di corso Serrovira e ha carbonizzato una Ford Galaxy. Ad agire un malvivente solitario incappucciato.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza l’area e spento le fiamme. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto. Trovate tracce di liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per danneggiamento a seguito di incendio. 

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