Apertura

Tragedia a Porto Empedocle, imprenditore morto in incidente stradale 

La vittima è Paolo Ficarra, 46 anni, imprenditore, noto in città per la sua attività di onoranze funebri

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Non ce l’ha fatto Paolo Ficarra, 46 anni, imprenditore empedoclino coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto negli scorsi giorni nei pressi di via Nereo, l’arteria che collega la zona dei lidi empedoclini alla Scala dei Turchi. L’uomo, noto in città per la sua attività di onoranze funebri, è morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato trasferito in prognosi riservata.

Ficarra si trovava alla guida del suo scooter T-max quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo andandosi a schiantare. Lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno portato al San Giovanni di Dio per poi essere trasferito in elisoccorso nel capoluogo siciliano. Ad occuparsi delle indagini, per ricostruire esattamente l’accaduto, sono i carabinieri. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia a Porto Empedocle, imprenditore morto in incidente stradale 
Agrigento

Scontro tra auto nei pressi di Zingarello, due feriti in ospedale 
Apertura

Papa Leone XIV saluta i lampedusani: “O’scià, non lasciamoci vincere dalla paura”
Apertura

Maxi furto a “Le Vigne”, colpo da oltre 10 mila euro 
Agrigento

Parte la bonifica delle discariche abusive, Sodano: “Adesso linea dura contro chi inquina”
banner italpress istituzionale banner italpress tv