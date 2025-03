Lampedusa e Agrigento nell’agenda dell’Ambasciatrice ivoriana Nogozene Bakayoko

Ad Agrigento questa mattina visita dell’Ambasciatrice della Costa d’Avorio in Italia, madame Nogozene Bakayoko, accompagnata da una delegazione ivoriana, presso la Prefettura, dove si è svolto un incontro con il prefetto Salvatore Caccamo, dei funzionari del Palazzo del Governo e del questore Tommaso Palumbo.

Nella giornata di ieri l’Ambasciatrice è stata in visita a Lampedusa, accolta all’hotspot di contrada imbriacola dai funzionari della Polizia della Questura di Agrigento, dalla Croce Rossa italiana, dalle Associazioni umanitari ed autorità locali, che quotidianamente lavorano sull’isola per assicurare che tutte le operazioni di accoglienza siano gestite in modo tale da non compromettere l’ordine pubblico e la sicurezza a Lampedusa, ma contestualmente offrire supporto ed assistenza ai migranti.