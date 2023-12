Lampedusa, migrante morto su barcone: domani l’autopsia sul corpo dell’egiziano

Sarà eseguita domani presso la camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento l’autopsia sul corpo dell’egiziano, 32 anni, che ha perso la vita, ucciso verosimilmente con un colpo di pistola, esploso o durante la traversata dalla Libia verso Lampedusa o al momento dell’imbarco. Ad eseguire l’esame autoptico sarà il medico legale Alberto Alongi.

Intanto la Polizia e della Guardia di Finanza sta continuando a sentire gli altri egiziani e pakistani, che si trovavano insieme al 32 enne su una barca di 12 metri salpata da Zuara in Libia nella giornata del 27 dicembre; un altro immigrato ferito con un colpo d’arma da fuoco alla gamba è stato trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’uomo non è in pericolo di vita.